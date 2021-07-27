Оренбург, 27 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 319 новых заражений коронавирусом, что на два превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 27 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 54 970. Оправились от болезни 46 128 оренбуржцев. В больницах на лечении находятся 1550 человек с COVID-19. Состояние 387 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 79 человек, 983 пациента получают кислородную поддержку.

От коронавирусной инфекции скончались 1 232 оренбуржца. За последние сутки зарегистрировано шесть смертей.