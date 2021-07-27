Архангельск, 27 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Депутат Архангельского областного Собрания Сергей Едемский (СР) стал фигурантом уголовного дела. Народного избранника подозревают в махинациях с платежными документами.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Деньги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, следствие полагает, что в 2015—2017 годах Едемский решил вывести с расчетного счета собственной фирмы «Профтехстрой» деньги, нарушив при этом законодательство, регламентирующее, как вести расчеты между юридическими лицами.

«Путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическим лицом, не обладающим фактической самостоятельностью, созданным без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, совершил неправомерный оборот средств платежей», — сообщили в ведомстве.

Сергей Едемский свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Согласно опубликованным на сайте областного Собрания сведениям, доход Сергея Едемского в 2020 году составил почти 2,9 млн рублей. Его супруга заработала чуть более 2,8 млн рублей.