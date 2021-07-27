Москва, 27 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Возможно, Польша сможет повлиять на строительство «Северного потока — 2» аналогично истории с газопроводом OPAL, то есть обратиться в суд ЕС с требованием ограничить доступные для Газпрома мощности до 50% со ссылкой на третий энергопакет и принцип энергетической солидарности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«С юридической точки зрения, Газпром является единственной компанией, которая имеет возможности для использования «СП-2», что даёт надежду на освобождения проекта от действия третьего энергопакета со стороны Еврокомиссии. С практической точки зрения, суд ЕС, как показала история с OPAL, может принять любое решение.

Что касается строительства, то здесь ни Польша, ни любая другая страна уже, скорее всего, не помешает проекту. Строительство завершено уже на 98% и производится силами самого Газпрома. Ожидается, что к началу осени проект будет завершён», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач заявил, что власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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