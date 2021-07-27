Марксовский район, Саратовская область, 27 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. На трассе в Саратовской области столкнулись четыре автомобиля с последующим возгоранием. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ДТП

ДТП произошло вблизи села Расково Марксовского района днем 27 июля. На 367 километре трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» столкнулись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105, ВАЗ-2114. Все четыре автомобиля полностью сгорели. По информации областной ГИБДД, в результате аварии погиб один человек, четверо госпитализированы с различными травмами, в том числе один ребенок.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовском области 15 июля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Саратов — Волгоград. Неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе в 11:30 (местное время) столкнулись пять автомобилей.

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