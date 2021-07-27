Ярославль, 27 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал наладить работу городского общественного транспорта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцы в социальных сетях жалуются на долгое ожидание автобусов после изменения маршрутной сети.

Ярославль

Власти объясняют это нехваткой водителей у перевозчиков.

«Мы видим проблему, с которой связан недовыпуск. И два перевозчика до конца недели предпринимают все усилия, чтобы выйти на 90% выполнения подачи транспорта по их направлениям, по их маршрутам. У нас есть опасения, что кто-то может не выйти на эту цифру. Мы предупредили перевозчиков, что будем применять даже крайнюю меру расторжения контракта, если они вдруг не выдержат своих обязательств», — заявил Владимир Волков.

Мэр пообещал наладить работу транспорта. В частности, перевозчики привлекают водителей из других регионов. По словам мэра, число жалоб на общественный транспорт сокращается.

«Даю слово, что мы все шероховатости уберем: комфорт и безопасность нашего транспорта в приоритете. Самой главной для нас задачей на сегодня является сделать комфортной и безопасной перевозку каждого пассажира, чтобы каждый ярославец, как уже сейчас, смог пользоваться единым тарифом, единым проездным, льготами. Вот над этим мы работаем», — сказал мэр.

По словам Владимира Волкова, транспортная реформа увеличила доходы принадлежащих городу транспортных предприятий. Это позволит «ПАТП-1» и «Яргорэлектротрансу» улучшить своё финансовое положение, а также приведёт к росту налогов в городской бюджет.