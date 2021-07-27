Москва, 27 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Краснопресненское депо Москвы поставили 40 новых низкопольных трамваев, сообщает 27 июля пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Отмечается, что электротранспорт был поставлен на три месяца раньше установленного срока.

«Мы получили 40 новых вагонов с опережением графика и выводим их на маршруты почти на три месяца раньше, чем планировали», — прокомментировал поставку вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

По его словам, новые трамваи полностью низкопольные, они удобны для входа и выхода всем пассажирам. Всего в 2021 году планируется поставка свыше 100 трамваев.