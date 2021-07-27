Москва, 27 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви Московского патриархата.

Arh-eparhia.ru Схимандрит Илий (Ноздрин) в Ильинском кафедральном соборе Архангельска

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«Состояние о. Илия удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что священнослужитель находится под постоянным наблюдением медиков.