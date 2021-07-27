Ангарск, Иркутская область, 27 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Ангарске (Иркутская область) задержан нетрезвый водитель, сбивший двух детей на проезжей части. Один из детей госпитализирован в медучреждение города с подозрением на закрытый перелом ноги.

ДТП

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, свидетелем ДТП стал сержант Валентин Иванов.

Он заметил, что движущийся впереди него автомобиль ВАЗ 2107 совершил наезд на двух детей 10 и 11 лет. После чего злоумышленник, не сбавляя скорости, попытался скрыться с места происшествия.

Военнослужащий оказал помощь пострадавшим и вызвал на место происшествия медиков, после чего успел задержать виновника ДТП и передал его сотрудникам ГИБДД.

Предварительно установлено, что задержанный уже был лишен водительского удостоверения за вождение в пьяном виде.