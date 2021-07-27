Брюссель, 27 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Тунисе необходимо восстановить парламентскую деятельность. С таким призывом во всем сторонам от имени Европейского союза обратился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Mid.ru Гглава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым

Читайте также: В ООН дали совет сторонам конфликта в Тунисе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в своё заявлении подчеркнул, что ЕС внимательно следит за развитием событий в Тунисе.

«Демократические основы, уважение к верховенству закона, к конституции должны быть сохранены, а также учтены пожелания тунисского народа, — отметил Боррель. — Поэтому мы призываем к скорейшему восстановлению парламентской деятельности, считаем необходимым уважать фундаментальные права и избегать любых форм насилия».

Ранее по теме: В Кремле следят за политической ситуацией в Тунисе

Глава дипломатии ЕС добавил, что Евросоюз будет и «впредь внимательно следить за развитием событий».

«Сохранение демократии и стабильности в стране являются приоритетными задачами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тунисе протестующие, требуя ухода в отставку депутатов парламента и премьер-министра Хишама Машиши, совершили серию нападений на исламистскую «Ан-Нахда» («Партию возрождения»). Президент республики Кайс Саид выполнил требования недовольных. 26 июля в столицу республики вошли войска правительственной армии.