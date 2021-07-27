Воронеж, 27 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Факты затягивания ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» сроков направления в адрес граждан проектов договоров, технических условий для присоединения объектов к электрическим сетям выявила прокуратура Левобережного района Воронежа в ходе проверки, сообщили 27 июля в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Пресс-служба АО «ЯрЭСК» Модернизация электросети садоводческого товарищества

«В результате сроки подключения частных домовладений граждан к электрическим сетям были искусственно значительно растянуты», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителей Рамонского, Новоусманского районных электросетей дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения к электрическим сетям»). В настоящее время дела переданы в УФАС по региону для рассмотрения по существу.