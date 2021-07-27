Чита, 27 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали предварительную сумму ущерба, который получил регион в результате трёх волн поводка летом 2021 г. Как сообщил губернатор региона Александр Осипов на видеоконференцсвязи с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным, это — 3,7 миллиарда рублей.

Цитата из Instagram «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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Глава Забайкалья в своем выступлении поблагодарил МЧС России за своевременную помощь при эвакуации людей и доставке грузов. Он также высоко оценил работу железнодорожников, которые в рекордно короткое время восстановили мост и сообщение по Транссибу.

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Руководитель Забайкалья сообщил, что под затопление в крае попало 11 386 человек в 48 населенных пунктах в 13 районах. Общая площадь подтопления составила более 15 тысяч квадратных километра, подъем уровня отдельных рек превышал более шести метров.

«Пострадало 2602 дома, 4011 приусадебных участков, 555 километра автомобильных дорог, 54 автомобильных мостов, 129 объектов социальной инфраструктуры, 65 гидротехнических сооружений. Движение из-за разрушения федеральной автодороги ограничивалось на 11 часов — сейчас оно полностью восстановлено. Для размещения пострадавших создано шесть пунктов временного пребывания, 35 человек остаётся в пунктах временного размещения.

В двух населенных пунктах отсутствует электричество, к 14 затруднен проезд. Тунгокоченский район с 17 селами отрезан от остальной территории края. В данное время остаются подтопленными в четырех населенных пунктах жилые дома, 893 приусадебных участка, 12 мостов, три автодороги», — сказал Александр Осипов.

В пострадавшие районы доставляется гуманитарная помощь: продукты питания, предметы первой необходимости в общем объёме 70 тонн.

«Учитывая короткое лето, наша главная задача — своевременно начать восстановительные работы. Существующий порядок выделения средств, установленный постановлением правительства не обеспечивает нужной оперативности.

Прошу выделить 1,5 миллиарда рублей отдельной дотацией на сбалансированность для скорейшего заключения контрактов на восстановление объектов. После возмещения средств из федерального бюджета эти деньги можно направить на образование резервного фонда ЧС Забайкальского края. Это позволит впоследствии своевременно контрактоваться и начинать ремонтные работы», — обратился к премьер-министру губернатор Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье спровоцировали проливные дожди. Вода зашла на 893 приусадебных участка, затопила 12 низководных мостов и три участка муниципальных автодорог. Отмечается положительная динамика: от воды освободилось 1027 жилых домов и 875 приусадебных участков, девять низководных мостов и три участка муниципальных автодорог.

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