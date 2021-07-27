Тбилиси, 27 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Расположенные в Грузии Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые природные зоны Кобулети и Кинтриши были внесены в ЮНЕСКО список всемирного наследия. Об этом 26 июля сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Борджом-Харагаульский национальный парк, Грузия

«Это важное событие не только для страны, но и для региона. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО являются важнейшей частью экорегиона Кавказа и бассейна Чёрного моря», — написал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что впервые грузинские заповедники таким образом оценили в ЮНЕСКО. По мнению главы грузинского правительства, это будет способствовать росту интереса иностранных туристов к Грузии.

На сайте ЮНЕСКО сообщается, что наибольший интерес представляют леса и водно-болотные угодья Колхидского национального парка, где высокая плотность редких и реликтовых видов флоры и фауны.

Стоит отметить, что в Грузии более 50 национальных парков, заповедников и других охраняемых природных зон.