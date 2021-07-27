Москва, 27 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. С 27 июля прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане России смогут без ограничений и карантина въезжать на территорию Венгрии. Об этом 27 июля говорится в сообщении на сайте венгерского посольства в Москве.

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«Правительство Венгрии разрешит въезд граждан России в Венгрию с 27.07.2021 г. , если у человека есть соответствующее свидетельство о вакцинации против СОVID-19. В этом случае граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений, без обязательного карантина и ПЦР, при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — отмечается в сообщении диппредставительства.

Также указывается, что процедура получения венгерской визы не изменилась и заявление на ее получение можно подавать в центры VFS Global с предварительной онлайн-бронью.

«Заявления на получение визы обрабатываются в соответствии с правилами Шенгенского соглашения, помимо обычных подтверждающих документов, к заявкам необходимо приложить свидетельство о вакцинации», — добавляется в сообщении.

Отметим, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения на территории Венгрии и применяется в ходе прививочной кампании в этой стране.