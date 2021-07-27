Пермь, 27 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 428 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 27 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 268 носителей коронавируса, в том числе 38 032 (53,4%) — в Перми. Показатель заболеваемости составил 2741,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 67 ранговое место среди субъектов РФ.

Выздоровел 63 101 пермяк. За последние сутки из больниц выписали 487 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в клиниках лечение получают 2986 человек с COVID-19.

Жертвами заболевания стали 3132 человека. За последние сутки подтверждено 16 летальных исходов.