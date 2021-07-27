Омск, 27 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в областном оперштабе.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1660 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в регионе выявлено 59 724 носителя коронавируса, выздоровели 44 286 человек.