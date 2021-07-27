Москва, 27 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Формируемый вокруг сооружения «Северного потока — 2» Польшей и Украиной негативный информационный фон в своей основе содержит совершенно абсурдный тезис, об угрозе экономической безопасности Европы, которую якобы несет в себе завершение строительства газопровода по дну Балтийского моря, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

«Происходит это в ситуации, когда две страны, США и Германия, по сути, определяющие общую направленность европейской политики, пришли к соглашению относительно данного проекта.

Несмотря на нелепый характер высказываний, которыми были обставлены совместные заявления канцлера ФРГ и американского президента, был зафиксирован факт, неизбежности завершения строительства «СП-2», что превращает любые попытки противодействия проекту в бессмысленную трату времени и средств.

Парадокс в том, что действия стран, по-прежнему пытающихся противодействовать российско-германскому проекту, и осуществляемые под лозунгом «борьбы за обеспечение общеевропейской безопасности», как раз эту безопасность и подрывают.

Доля поставок российского газа в страны Старого Света, даже в период пандемического спада производства и снижения цен на «голубое топливо», не опускалась ниже 33%.

Поставки трубопроводного газа из России — органично встроенный в общий энергобаланс Евросоюза элемент, который (особенно в условиях снижения собственной европейской газовой добычи в Норвегии и Нидерландах), становится едва ли не главным гарантом стабильности единой энергосистемы Европы.

Поставки из политически нестабильного Северо-Африканского региона (Алжир) или ввоз дорогого американского СПГ (к тому же требующего, сооружения соответствующих терминалов по приему), не идут ни в какое сравнение с бесперебойной перекачкой газа по трубам из России.

Следует отметить, что на средне и долгосрочном горизонтах значение «голубого топлива» для Европы будет только возрастать, что связано, как с восстановительным хозяйственным ростом, так и с глубокой структурной перестройкой европейского общества, предполагающей преобразование экономики Старого Света в формацию без углеродного следа.

Последнее обстоятельство, только повысит значение газа, как в качестве переходного, так и в роли резервного (на случай непредвиденных природных катаклизмов) источника энергии.

«Северный поток — 2», являясь современным и экономичным способом поставок газа в Европу, переводит уровень взаимодействия Газпрома со своими европейскими партнерами на принципиально иной качественный уровень, сводя на нет геополитические риски поставок газа, а также исключая возможности несанкционированного изъятия топлива. Это резко повышает общую эффективность взаимодействия в энергетической сфере на Старом Континенте.

В то же время, сохраняется возможность диверсификация поставок «голубого топлива», с использованием старых маршрутов транспортировки. Более того, при значительном увеличении спроса, возможности трубопровода Ямал-Европа (транзит через Белоруссию и Польшу), украинской ГТС и Турецкого потока (направление: Южная и Юго-Восточная Европа), могут оказаться востребованы, к выгоде всех заинтересованных сторон.

Нельзя сбрасывать со счетов и возможности давления на Газпром в рамках третьего энергопакета, что может послужить препятствием для полной загрузки «СП-2».

Таким образом, при соблюдении принципов экономической целесообразности, и модернизации, за счет европейских и американских инвестиций, газотранспортной системы Украины, долгосрочное сотрудничество России и стран, традиционно осуществляющих транзит нашего газа в Европу, вполне возможно.

Однако, для этого необходимо, что бы в головах польских и украинских политиков возобладал экономический образ мышления», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

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