Москва, , 14:01 — REGNUM Обстановка по коронавирусу остаётся в России сложной не из-за ослабления контроля за ношением масок и предвыборной кампании. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 июля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, проблема заключается в сознательности людей, их чувстве ответственности за своё и чужое здоровье. Дисциплина ношения масок и других санитарных мер ослабла до начала всех кампаний, связанных с выборами.

Песков подчеркнул, что только вакцинация «позволит нам обуздать эту заразу».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва пройдут в 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В ряде регионов также пройдут выборы.

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