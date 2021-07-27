Джакарта, 27 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что на островах Ява и Бали зарегистрировали 758 случаев заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В столице Индонезии Джакарте выявили в общей сложности 296 случаев заражения штаммом «Дельта». На острове Бали выявлено 8 случаев заражения штаммом «Дельта».

"Мы всегда должны быть бдительными, существует вероятность того, что мир столкнется с другим, более заразным штаммом», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 718 000 детей в возрасте 12−17 лет.