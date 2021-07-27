Пекин, 27 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Сети обнародовано фото нового лимузина Hongqi («Красное знамя»). Снимки размещены на сайте Autohome.

Autohome.com.cn Hongqi N701

Будущая новинка получила индекс N701. Несмотря на защитный камуфляж видно, что машина имеет фирменный стиль бренда Hongqi. Работал над дизайном модели Джайлс Тейлор, работавший ранее в компании Rolls-Royce.

За основу нового лимузина были взяты актуальные модели L-серии созданные на основе рамы Toyota Land Cruiser 200. В качестве же двигателя у автомобиля турбированный «движок» V8 рабочим объёмом четыре литра.

В качестве трансмиссии у автомобиля Hongqi N701 будет установлен восьмискоростная автоматическая коробка передач. Официальная премьера модели Hongqi N-серии ожидается в 2022 году.

Ранее компания Hongqi представила седан H9+ Forbidden City Edition, который создан специально для руководства страны. Автомобиль украшен в национальном стиле. В движение модель приводит турбодвижок V6 рабочим объёмом три литра и мощностью 272 л. с. (400 Нм).

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