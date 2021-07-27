Киев, 27 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В случае гипотетических выборов президента Украины, 27,7% избирателей, готовых голосовать и определившихся с выбором, поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 27 июля на официальном сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рейтинг

На втором месте идёт бывший президент Украины Пётр Порошенко — 13,4% опрошенных, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 11,4%, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 10,1%.

Опрос проводился 23−25 июля 2021 года. Всего было опрошено 2500 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» выяснил, что 57,5% жителей Украины считают депутата Верховной рады, лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука невиновным в госизмене, а его преследование — попыткой властей отвлечь внимание от насущных проблем в стране.