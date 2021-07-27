Москва, , 13:56 — REGNUM Министерство иностранных дел России в связи со складывающейся в Тунисе ситуацией призвало российских граждан не посещать места массового скопления людей. Об этом 27 июля говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Тунис

«В связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что ситуация в стране обострилась из-за того, что 25 июля президент страны Кайс Сайед в соответствии со своими конституционными полномочиями отправил в отставку тунисского премьер-министра Х. Мешиши и приостановил работу парламента, временно сосредоточив всю власть в своих руках.

При этом отмечается, что, согласно поступающим сообщениям, в столице Туниса и крупных городах страны сохраняется в целом спокойная обстановка, при которой международный аэропорт, коммунальные службы и транспортная инфраструктура функционируют в штатном режиме.

«Исходим из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения, и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза может быть связано с переговорами главы государства с Китаем о поставках вакцины от коронавирусной инфекции, а также с потенциальным отказом от признания Тайваня.