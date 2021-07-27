Тбилиси, 27 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Грузии впервые лабораторно подтвердили заражение новым вариантом «индийского» штамма коронавируса — штаммом «Дельта плюс». Об этом 27 июля на брифинге сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Hhs.gov Вирус атакующий клетку

«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая «Дельта плюс», — сказал руководитель NCDC.

Гамкрелидзе добавил, что в последнее время среди выявленных случаев заражения коронавирусом до 50% могут быть вызваны «индийским» штаммом. Заместитель главы NCDC Паата Имнадзе в ходе того же брифинга отметил, что штамм «Дельта плюс» передается также легко, как и «Дельта».

Стоит отметить, что о мутации коронавируса, названой «Дельта плюс», впервые сообщило агентство здравоохранения Великобритании в июне текущего года. Новый вариант инфекции быстрее связывается с клетками легких человека.