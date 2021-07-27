В Грузии сообщили о распространении штамма «Дельта плюс» в стране
Тбилиси, 27 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Грузии впервые лабораторно подтвердили заражение новым вариантом «индийского» штамма коронавируса — штаммом «Дельта плюс». Об этом 27 июля на брифинге сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая «Дельта плюс», — сказал руководитель NCDC.
Гамкрелидзе добавил, что в последнее время среди выявленных случаев заражения коронавирусом до 50% могут быть вызваны «индийским» штаммом. Заместитель главы NCDC Паата Имнадзе в ходе того же брифинга отметил, что штамм «Дельта плюс» передается также легко, как и «Дельта».
Стоит отметить, что о мутации коронавируса, названой «Дельта плюс», впервые сообщило агентство здравоохранения Великобритании в июне текущего года. Новый вариант инфекции быстрее связывается с клетками легких человека.