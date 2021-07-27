Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Восстановительный рост экономики города-курорта Сочи прогнозируется в 2021 году, об этом сообщили в пресс-службе администрации города 27 июля.

Андрей ИА Красная Весна Сочи

«Оборот экономики курорта по итогам 2020 года превысил 321,1 миллиарда рублей. В текущем году мы прогнозируем восстановительный рост городской экономики после пандемии не ниже среднекраевого уровня 104,5%, начиная со второго квартала текущего года», — прокомментировала директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Татьяна Макарова.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, базовой отраслью экономики Сочи является санаторно-курортный комплекс. Он даёт мультипликативный эффект развития смежных отраслей — торговли, услуг, транспорта. Половину объема оборота обеспечивает розничная торговля.

По данным налоговых органов, в 2021 году в Сочи состоят на налоговом учете 17,4 тыс. юридических лиц и 24 тысячи индивидуальных предпринимателей.