Оттава, 27 июля 2021, 14:00 — REGNUM 26 июля в должность генерал-губернатора Канады официально вступила Мэри Саймон, которая стала первой представительницей коренного народа (инуиты), занявшей столь высокий пост. Об этом сообщил канадский телерадиовещатель CBC.
После того, как она была официально приведена к присяге в качестве 30-го генерал-губернатора Канады, Саймон похвалила канадцев за «самоотверженность» и пообещала «объединить людей».
73-летняя Саймон является представителем народности инуитов. Ранее она работала послом Канады в Дании, а также была представителем МИД Канады по делам Арктики.
«Я беру на себя обязательство быть рядом со всеми канадцами», — пообещала Саймон.