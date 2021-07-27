Оттава, , 14:00 — REGNUM 26 июля в должность генерал-губернатора Канады официально вступила Мэри Саймон, которая стала первой представительницей коренного народа (инуиты), занявшей столь высокий пост. Об этом сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

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После того, как она была официально приведена к присяге в качестве 30-го генерал-губернатора Канады, Саймон похвалила канадцев за «самоотверженность» и пообещала «объединить людей».

73-летняя Саймон является представителем народности инуитов. Ранее она работала послом Канады в Дании, а также была представителем МИД Канады по делам Арктики.

«Я беру на себя обязательство быть рядом со всеми канадцами», — пообещала Саймон.