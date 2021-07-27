Оттава, 27 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Правительство канадскойпровинцииКвебек приняло решение о предоставлении дополнительной третьей дозы мРНК-вакцины жителям региона, которые хотят поехать в страны, которые не признают их статус вакцинированных. Об этом 27 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

Вакцина

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В департаменте здравоохранения Квебека отметили, что власти могут предоставить возможность привиться третьей дозой, поскольку некоторые страны не признают людей полностью вакцинированными, если те получили компоненты разных вакцин от COVID-19. В то же время официальные лица из депздрава предупредили, что граждане должны обратиться за советом к врачу и взвесить все риски, прежде чем записываться на получение третьего компонента вакцины производства Pfizer/BioNTech или Moderna.

Отмечается, что в настоящее время нет никаких научных доказательств, что третья доза обязательно обеспечивает большую защиту по сравнению с введением обычных двух.

Ранее федеральное правительство Канады пообещало работать по линии ВОЗ над достижением международного признания сертификатов вакцинации двумя дозами вакцины разных производителей.