Тегеран, 27 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Оборот товаров между Ираном и Россией продолжает расти, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Так, по итогам первых шести месяцев 2021 года этот показатель вырос на 15%. Об этом 27 июля на вебинаре «Торгово-экономическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран» сообщил торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.

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«Российско-иранский товарооборот вырос в 2020 году. Позитивную динамику он также демонстрирует в начале текущего года: за первые шесть месяцев 2021 года товарооборот вырос на 15%», — цитирует ТАСС слова торгпреда.

Жаганшин уточнил, что за этот период экспорт увеличился на 16%, импорт из Ирана — на 14%.

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Напомним, согласно данным Евразийской экономической комиссии, в 2020 году товарооборот Ирана и России достиг $2,22 млрд. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 40%.