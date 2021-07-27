Уфа, 27 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности Башкирии намерены докапитализировать. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Сообщается, что проект докапитализации этого фонда был утвержден 26 июля на заседании правительства Башкирии.

«В первом полугодии 2021 года фонд развития промышленности региона профинансировал 8 инвестиционных проектов промышленных предприятий с общим бюджетом в сумме 676,1 млн рублей, сумма выданных займов составила 106,6 млн рублей. Ожидаемый эффект налоговых поступлений от реализации проектов составляет 521,9 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Он также сообщил, что с учетом привлечения федеральных средств в четыре инвестпроекта общий бюджет превысил 1 млрд рублей.

«Докапитализация фонда развития промышленности Республики Башкортостан в размере 200 млн рублей предусмотрена планом о дополнительных мерах по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан в 2021 году. А докапитализация фонда в 2022 году еще на 100 млн рублей позволит привлечь федеральные средства в соотношении один к одному из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий», — сказал министр.

Отмечается, что в 2021 году Башкирия заняла первое место в России по промышленному развитию.