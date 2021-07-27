В Башкирии намерены докапитализировать фонд развития промышленности
Уфа, 27 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности Башкирии намерены докапитализировать. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что проект докапитализации этого фонда был утвержден 26 июля на заседании правительства Башкирии.
«В первом полугодии 2021 года фонд развития промышленности региона профинансировал 8 инвестиционных проектов промышленных предприятий с общим бюджетом в сумме 676,1 млн рублей, сумма выданных займов составила 106,6 млн рублей. Ожидаемый эффект налоговых поступлений от реализации проектов составляет 521,9 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.
Он также сообщил, что с учетом привлечения федеральных средств в четыре инвестпроекта общий бюджет превысил 1 млрд рублей.
«Докапитализация фонда развития промышленности Республики Башкортостан в размере 200 млн рублей предусмотрена планом о дополнительных мерах по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан в 2021 году. А докапитализация фонда в 2022 году еще на 100 млн рублей позволит привлечь федеральные средства в соотношении один к одному из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий», — сказал министр.
Отмечается, что в 2021 году Башкирия заняла первое место в России по промышленному развитию.