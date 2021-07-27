Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар на площадке реконструируемой школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

Жители заметили клубы густого чёрного дыма в районе Театра юного зрителя. Оказалось, что это горел строительный мусор на площадке школы № 30, где проходит реконструкция.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Справиться с ним удалось менее чем за 20 минут, пострадавших нет. С огнём боролись восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелся дом, на месте которого могли построить храм святой Екатерины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге загорелся дом, на месте которого хотели построить храм