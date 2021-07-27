Соль-Илецк, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области летом 2021 года на федеральных трассах организовали ярмарки по реализации бахчевых культур, сообщает региональный минсельхоз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арбузы и дыни на прилавке

По данным ведомства, ранее в Оренбуржье остро стоял вопрос по обеспечению рынка сбыта бахчевых, сельхозпроизводители жаловались на нехватку торговых мест.

Как отметила заместитель начальника отдела торговли, питания и услуг минсельхоза Ольга Никонова, сейчас ситуация изменилась: на 67 км примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница Республики Казахстан и на 65 км этой трассы оборудованы две ярмарки по продаже арбузов и дынь. Для продавцов созданы все условия: сбор и вывоз отходов; туалеты, подведена вода, оборудованы съезды и отсыпана дорога. Создано более 100 торговых мест, из них половина на сегодняшний день не заполнена. Имеется и оптовая площадка по продаже бахчевых.

Также на территории Соль-Илецка работает сельскохозяйственный розничный рынок, рассчитанный на 1131 торговое место, в том числе и для граждан, имеющих личное подсобное хозяйство. В городе работает десять сезонных и две круглогодичных ярмарки.

Стоит отметить, что в схему размещения нестационарных торговых объектов внесено пять бахчевых развалов. Однако, когда объявили торги, то на участие в них заявлений не поступило.

Между тем власти отмечают стихийную торговлю арбузами и дынями. С ней намерены вести жесткую борьбу. На помощь административным муниципальным комиссиям придут полицейские и налоговики. Первый вице-губернатор и глава минсельхоза Сергей Балыкин отметил, что пресечение теневого оборота будет результативным только в случае комплексного принятия мер уполномоченными службами контроля и надзора.