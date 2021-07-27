Омск, 27 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По состоянию на 27 июля в Омской области подтверждено 59 724 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 373 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе от COVID-19 излечились 44 286 человек, за последние сутки — 155.

От коронавируса привиты 427 000 жителей Омской области, в том числе оба компонента получили 296 944 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в регионе был выявлен 371 носитель коронавируса, выздоровели 102 человека.