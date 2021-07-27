Лондон, 27 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Компания Bentley оснастит кроссовер Bentayga набором 22-дюймовых колес из углеродного волокна. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bentleymedia.com Bentley Bentayga Carbon Wheel

«Углеродное колесо диаметром 22 дюйма, спроектированное известными специалистами Bucci Composites, должно стать самым большим карбоновым колесом, производимым в мире», — говорится в сообщении.

При это на создание новых колес компании Bentley и Bucci Composites потратили пять лет. За счет новой разработки удалось снизить неподрессоренную массу, поскольку каждое колесо весит на 6 кг легче обычного.

Благодаря свойствам углеволокна улучшается управляемость модели. Кроме того, если 22-дюймовые колеса из алюминия могут потерять до одного градуса развала из-за изгиба колеса, то колеса из углеродного волокна более жесткие и менее подвержены потерям изгиба. Это увеличивает сцепление с дорогой, а также ведет к снижению износа покрышек.

Ранее британская компания Bentley представила гибридную версию седана Flying Spur Hybrid.

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