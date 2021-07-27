Оренбург, 27 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Соль-Илецке Оренбургской области бахчеводы начали сбор урожая. На 22 июля с поливных полей собрано 5760 тонн арбузов при средней урожайности 150−250 центнеров с гектара. Об этом сообщает областной минсельхоз.

anaterate Арбузы

Розничная цена арбуза составляет 15−18 рублей за килограмм, дыня — 35−38 рублей. С поля оптом арбуз реализуют по 7−8 рублей за килограмм, дыни — 15−18 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соль-Илецк продлил срок действия права называться арбузной столицей России до 21 июля 2031 года. В 2021 году посевная площадь бахчевых культур составляет 33,8 тысячи га.