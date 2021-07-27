Москва, , 13:24 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину ввести кешбэк за отдых на территории России для пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

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«Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах, по аналогии с существующей», — сообщил Свищёв.

Он напомнил, что такой кешбэк за отдых для пенсионеров внутри страны успешно существует в разных странах, депутат уверен, в России он также будет востребован, что приведет к увеличению внутреннего турпотока, строительству новых гостиниц и дополнительной занятости для местного населения.

«Направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть это предложение», — заявил парламентарий.

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