Минск, 27 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Популярный белорусский блогер Влад Бумага (известен под псевдонимом А4) прошёл проверку на полиграфе. Запись его ответов доступна на YouTube-канале «А4».

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Ведущий задавал различные вопросы блогеру и членам его команды, в том числе, планируют ли они переезжать в Москву. На что А4 ответил, что они действительно собираются перебраться в Россию. «Есть мысли на эту тему. Если мы переедем в Москву, то там больше возможностей для съёмок», — объяснил он.

Добавим, что ролик Влада Бумаги с прохождением полиграфа посмотрели более 6 млн человек. Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.