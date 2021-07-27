Москва, 27 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова турецкого профессора Хасана Унала, заявившего, что РФ и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые политические круги в Турции считают, что Крым должен стать турецким. Кроме того, Турция начала продавать Украине беспилотные летательные аппараты, аналоги которых использовались азербайджанской армией в карабахской войне 2020 года.

Российские власти не раз подчеркивали, что ни с кем не будут обсуждать статус Крыма, который навсегда вернулся в состав России.

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