Вологда, 27 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В 2023 году АО «Вологодское авиапредприятие» получит в лизинг три пассажирских самолёта ИЛ-114−300. Об этом сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Игорь Двуреков Самолёт Ил-114

Новые воздушные суда заменят используемые предприятием ЯК-40 и будут курсировать по маршруту «Вологда-Мурманск».

"Кроме этого, мы заканчиваем работу над проектно-сметной документации по ремонту взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать эти воздушные суда. Средства на ремонт будут заложены в региональном бюджете», — отметил губернатор.

Справка:

Ил-114−300 — полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тысячи километров.