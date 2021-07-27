Анкара, 27 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Потеря нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза наблюдаются у людей, переболевших COVID-19. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

Глаза

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Изменения на поверхности глаза — одни из признаков так называемого длительного ковида. Это период между острой фазой болезни и окончательным выздоровлением, который может длиться месяцами. Зачастую в это время проявляются неврологические симптомы, в том числе головная боль, утомляемость, головокружение.

Специалисты из госпиталя медицинского факультета Университета Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что при длительном ковиде происходит потеря нервных волокон на поверхности глаза, а дендритных иммунных клеток становится больше. Они пришли к такому выводу, когда через четыре недели обследовали пациентов, прошедших острую фазу болезни.

В исследовании также участвовали британские и катарские врачи. Изменения глаз зафиксированы у пациентов с неврологическими симптомами.

«Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов», — говорится в статье.

Дендритные клетки на поверхности роговицы участвуют в первичном ответе иммунной системы. Ученые полагают, что длительный ковид наблюдается примерно у 10% людей, перенёсших заболевание.

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