Москва, 27 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно позитивную динамику, прибавляя 0,2% и торгуясь немного ниже важного уровня сопротивления в $74,60 за баррель Brent, который отделяет котировки от достижения среднесрочной цели роста в 75,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Очень показательно, что цены на нефть растут сегодня, 27 июля, даже несмотря на продолжающиеся распродажи на фондовых площадках в Китае, где к опасениям о распространении жестких мер государственного регулирования на новые сферы китайской экономики, утром добавились данные о резком замедлении объема корпоративной прибыли в июне с 36,40% г/г до 20,00% г/г.

В итоге китайский фондовый индекс Hang Seng за два дня, 26−27 июля, упал на 8,0% достигнув минимальных значений с ноября 2020 года. Инвесторы убеждены в том, что это исключительно китайская история, поэтому не торопятся переносить распродажи на европейские и американские рынки, в том числе на сырьевые площадки.

Пока это мнение сохраняется, нефтяные цены остаются в торговом коридоре $73,80−74,60 за баррель Brent, стремясь преодолеть верхнюю границу диапазона, чтобы успеть добраться до заключительной среднесрочной цели роста $75,50 за баррель.

Если же негативные настроения вырвутся за пределы китайского рынка и продавят нефтяные котировки ниже нижней границы коридора $73,80 за баррель, базовым станет вариант с падением цен к $71,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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