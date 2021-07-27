Томск, 27 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — 3776 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в областном оперативном штабе.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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С начала прививочной кампании против коронавируса регион получил 269 055 доз вакцины (243 409 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 070 — «ЭпиВакКорона», 1800 — «КовиВак», 3776 — «Спутник Лайт»).

«Спутник Лайт» распределят в городские пункты вакцинации, в том числе мобильные. Указанная вакцина вводится однократно. Её используют для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19, и повторной вакцинации взрослых.

Напомним, в Томской области по состоянию на 27 июля от коронавируса привито 228 325 человек, в том числе 162 558 — обоими компонентами.