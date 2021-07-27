Москва, 27 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Кремле не понимают негативного отношения со стороны Польши к газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»), который является важным проектом для Европы. Об этом 27 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что газопровод является чрезвычайно важным проектом, который будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы.

«Он («СП-2») близок к завершению и, конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что благодаря польским стараниям реализацию проекта «Северного потока — 2» удавалось сдерживать несколько лет.