Джакарта, 27 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 718 000 детей в возрасте 12−17 лет, сообщает Kompas.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

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Изначально программа вакцинации предназначалась для медицинских работников и государственных служащих. В настоящее время число получателей вакцины продолжает расширяться.

Согласно полученным данным, до 26 июля 2021 года было проведено 64,13 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что около 21,2 млн доз сырья для вакцины против коронавируса будут переработаны компанией PT Bio Farma в готовую вакцину примерно за 2−3 недели.