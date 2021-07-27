Йошкар-Ола, 27 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 368 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 839 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 873 человека.

Читайте также: В Марий Эл выявили 59 новых носителей коронавируса