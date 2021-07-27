Москва, 27 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Рубль смог немного укрепиться в паре с долларом на торгах 26 июля, воспользовавшись сочетанием ослабления доллара и восстановления нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Также все еще ощущается некоторая поддержка со стороны налоговых выплат. На этом фоне доллар не смог закрепиться над уровнем 74 руб. и отступил в зону 73,60 руб. к закрытию торгов.

Сегодня, 27 июля, пара открылась небольшим гэпом вверх, но на развитие импульса пока не решается.

Российская валюта проигнорировала негатив со стороны китайских площадок, где распродажи продолжаются второй день подряд.

При этом внимание игроков переключается на заседание ФРС, которое завершается 28 июля вечером и может внести значимые коррективы в динамику долларовых пар на ближайшие дни.

Сославшись на разгон инфляции и восстановление рынка труда, Федрезерв с большой долей вероятности укажет на готовность к более раннему сворачиванию стимулов. Это станет подспорьем для доллара и, соответственно, ослабит российскую валюту.

Также фактором риска для рубля является динамика отношения к риску, которая выглядит неоднозначно несмотря на новые рекордные максимумы на Уолл-стрит.

Пандемия коронавируса или другие негативные факторы могут с легкостью вернуть рынки в режим бегства от рисков, которое не оставит равнодушным, в том числе и рубль.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, будет курсировать в диапазоне 73,50−74 руб./доллар с риском пробоя верхней границы после заседания ФРС», — считает эксперт.

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