Барнаул, 27 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Вслед за гербом Барнаула, изменения могут коснуться герба Алтайского края, поскольку он тоже не вполне соответствует геральдическим требованиям и не может быть зарегистрирован. Как 27 июля сообщает ИА «Банкфакс», у членов геральдического совета при президенте РФ есть вопросы к эмблеме.

Altairegion22.ru Герб Алтайского края с цветом флага региона

Так, член всероссийского геральдического общества, председатель алтайского отделения межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия», член геральдического комиссии Алтайского края Сергей Чеков пояснил, что дымящаяся доменная печь XVIII века (как отражение исторического прошлого Алтайского края) и колыванская «Царица ваз» не подходят для изображения на гербе: их рекомендуется заменять их традиционными условными знаками или аллегориями.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что у Барнаула изменится герб, было принято 23 июля 2021 года на совещании в мэрии города.

Barnaul.org Герб Барнаула

Напомним, в 2009 году речь шла о том, что что в описании герба Барнаула существовала ошибка: согласно геральдическим правилам, необходимо было указать животное мужского рода, в данном случае, — не лошадь, а конь. Теперь животное и вовсе требуют убрать: как пояснили в барнаульской мэрии, для геральдической регистрации необходимо, исключить коня, так как серебряный конь на зелёном поле в период 1846—1857 гг. обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Однако известный историк и краевед Данил Дегтярёв считает, что администрация Барнаула не должна менять герб города и убирать серебряного коня. Это исторически сложившийся символ, который показывает связь Барнаула с другими столицами Сибири. «Конь — символ Томска — показывает связь Барнаула с другими городами Сибири. Сереброплавильная печь — символ завода, давшего городу жизнь. Наш герб красив и эстетичен», — пояснил Дегтярёв amic.ru.

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