Пенза, 27 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Дополнительная площадка по вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылась в Пензе, сообщает 27 июля пресс-служба мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Очередной прививочный пункт развернули в торговом центре «Весна». Вакцинацию здесь можно пройти ежедневно с 10:00 до 18:00.

На сегодняшний день в медорганизациях имеется свыше 9 тыс. доз антиковидной вакцины, что позволяет обеспечить бесперебойную работу всех площадок, заверяют в городской администрации.

ИА REGNUM напоминает, ранее врио зампреда правительства Пензенской области Вячеслав Космачев заявлял, что в регионе планируют увеличить количество пунктов вакцинации. Будет открыто еще порядка 20 стационарных пунктов вакцинации и создано дополнительно 30 мобильных бригад.

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