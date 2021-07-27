Уфа, 27 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Приговор суда по факту некачественного строительства жилья для детей-сирот в Башкирии намерены обжаловать сотрудники республиканской прокуратуры. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пол в доме для сирот в Борисоглебском

В суде было установлено, что в 2016—2017 годах 51-летняя предпринимательница и ее 53-летний супруг продали администрации Белокатайского района 20 квартир в семи домах, которые они построили с нарушением градостроительного законодательства. Общая сумма сделок составила почти 19 млн рублей. Позже эти квартиры были переданы детям-сиротам.

Экспертиза установила, что построенные дома небезопасны и непригодны для проживания в них людей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

Суд приговорил каждого подсудимого к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу по 300 тысяч рублей.

«Этим же приговором подсудимые оправданы в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приговор не вступил в законную силу, прокуратура намерена его обжаловать в апелляционном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства