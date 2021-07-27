Йошкар-Ола, 27 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 июля выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 839 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 598 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 368 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались шесть человек, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 873 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 534 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1107 человек, из них у 1090 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 147 пациентов, при этом госпитализированы 112 жителей Марий Эл.

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