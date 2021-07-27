Стокгольм, 27 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. На фоне продолжающейся в мире цифровизации многие жители Швеции, у которых по тем или иным причинам нет заветного устройства в кармане, сталкиваются со множеством проблем из-за невозможности вести полноценную жизнь и пользоваться многими услугами. В своей авторской статье политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин задалась вопросом — насколько далеко зайдет процесс цифровизации и не нарушит ли это прав граждан, у которых нет смартфона?

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

«Запись на прием к врачу. Оплата счетов. Покупка билета на автобус. Оплата парковки, билета на поезд — список можно продолжать до бесконечности», — написала журналист.

«Обязанность иметь смартфон уже стала очевидной на фоне того, что люди старше 80 должны записываться на вакцинацию по интернету. Для этого часто требовался банковский ID, который у большего числа людей хранится на телефоне, а на компьютере. Но правильно ли требовать, чтобы у граждан был определенный аппарат для участия в жизни общества? Не думаю … Цифровизация сегодня носит эксклюзивный характер», — отметила она.