Москва, 27 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Хотели бы воспользоваться ипотекой от работодателя, если процент будет адекватный, 25% работающих жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Не заинтересовало данное предложение риелторских компаний 44% опрошенных. По их мнению, это позволит работодателю давить на работника. Затруднились с ответом 31%.

Больше заинтересовала ипотека от работодателя мужчин, чем женщин — 27% против 23%. Чаще о желании взять ипотеку от работодателя говорили респонденты 35−44 лет, реже — молодёжь и более зрелые работники (по 28%).

Опрос проведен 21−26 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 325 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из сетей обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить работодателям выдавать своим сотрудникам ипотеку.

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