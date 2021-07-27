Вашингтон, 27 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф прибыл с официальным визитом в США, сообщает The Dawn 27 июля.

U.S. Department of State Пакистан и США

Визит организован в рамках договоренностей на высшем уровне, согласованных им и его американским коллегой Джейком Салливаном во время первой встречи в Женеве в мае 2021 года.

Во время визита Юсуф встретится с Салливаном, чтобы обсудить прогресс в двустороннем сотрудничестве.

Он также обратится к американским законодателям, высокопоставленным чиновникам, американским аналитическим центрам и средствам массовой информации, а также встретится с представителями пакистанской общины в США.